Consumul de cafea contribuie la buna dispoziție când zilele devin mai scurte

Confom acestui sondaj, peste un sfert dintre adulții din Europa se confruntă cu depresie (28%) și sentimente accentuate de tristețe (28%) atunci când orele de lumină într-o zi devin mai puține1.

În contextul în care țările din Europa au dat, de curând, ceasul înapoi pentru a se acomoda iernii, Asociația Română a Cafelei vă prezintă rezultatele unui nou sondaj pan-european finanțat de Institute for Scientific Information on Coffee (Institutul pentru Informații Științifice despre Cafea) care a explorat impactul alegerilor în ceea ce privește stilul de viață și dieta asupra stării de spirit.

Confom acestui sondaj, peste un sfert dintre adulții din Europa se confruntă cu depresie (28%) și sentimente accentuate de tristețe (28%) atunci când orele de lumină într-o zi devin mai puține1.

Sondajul efectuat asupra consumatorilor care a inclus peste 5.000 de adulți din Marea Britanie, Italia, Finlanda, Germania și Polonia a arătat și faptul că pe măsură ce ziua scade, respondenții devin mai neliniștiți (21%), li se pare mai dificil să se concentreze (24%), își pierd motivația de a face mișcare (25%) și înregistrează o scădere a performanței sportive (21%)1.

În lunile mai întunecate și reci ale anului, unele persoane pot suferi de o stare de spirit scăzută persistentă, pierderea plăcerii sau interesului de a face activități curente și lipsa de energie, cunoscute adesea ca tulburare afectivă sezonieră (TAS). Aceasta apare de obicei toamna și iarna și se ameliorează primăvara sau vara5.

Conform studiului științific, măsurile privind stilul de viață precum o dietă sănătoasă și exerciții regulate fizice sunt cunoscute să contribuie la o mai bună stare de spirit și bună dispoziție3,4. De asemenea, cercetările indică și că un aport regulat de cafea poate conduce la optimizarea majorității măsurătorilor cognitive și celor privind starea de spirit6, timpilor de reacție și la sporirea stării de vigilență7.

Asist. Univ. Giuseppe Grosso, Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, School of Medicine, Universitatea Catania, a comentat: "Există dovezi care arată că polifenolii din cafea pot traversa bariera hemato-encefalică, pot exercita efecte anti-neuroinflamatorii și chiar promova neurogeneza, rezultând astfel într-un risc scăzut de tulburări cognitive și afective”8-11.

Sondajul a analizat și obiceiurile de consum de cafea în zilele mai scurte, sugerând că principalul motiv pentru care 29% dintre adulți au consumat cafea în această perioadă a fost de a se simți mai energizați; 20% au spus că au băut cafea pentru a-și îmbunătăți starea de spirit și emoțiile, în vreme ce 21% au spus că acest lucru i-a ajutat să rămână vigilenți și concentrați1.

Cafeaua și buna dispoziție, stare de vigilență stimulată și putere de concentrare sporită

O analiză a studiilor deja existente a sugerat că un consum de 75mg de cafeină (echivalentul unei cești de cafea) la fiecare patru ore poate rezulta într-o tendință de bună dispoziție susținută pe parcursul zilei2. Studii suplimentare au constatat că aroma cafelei poate îmbunătăți memoria funcțională și stimula vigilența12. De asemenea, în alte studii se sugerează că în afară de a consuma cafea pentru a se trezi, oamenii obișnuiesc să o consume și pentru aspectele sociale pe care le presupune această rutină, pentru a-și îmbunătăți puterea de concentrare, precum și pentru a avea mai multă energie fizică și a-și îmbunătăți starea de spirit13.

De asemenea, cafeaua poate acționa și ca un stimulent la nivelul creierului: accentuând starea de alertă, menținând starea de trezire, îmbunătățind viteza de funcționare, menținând vigilența și promovând memoria, care sunt asociate cu atenția, starea de spirit și funcția cognitivă14. Starea de spirit nu este modulată doar de cafeină, ci și de așteptarea că un consum de cafeină îmbunătățește dispoziția și atenția15.

Celor cărora le lipsește energia de a face mișcare în timpul iernii le poate fi de ajutor cafeaua. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a concluzionat că există o legătură între consumul de cafeină și o mai bună performanță în exerciții de anduranță (exerciții aerobice care durează mai mult de 5 minute), capacitatea de anduranță și reducerea efortului sau oboselii percepute evaluate în timpul exercițiilor fizice16.

Institutul pentru Informații Științifice despre Cafea a lansat, de asemenea, un videoclip care scoate în evidență impactul negativ al lunilor de iarnă asupra stării de spirit, precum și rolul pe care îl poate avea un consum de cafea moderat în îmbunătățirea acesteia.

Pentru a afla mai multe informații despre studiile științifice despre cafea și sănătate vizitați: www.coffeeandhealth.org

-Sfârșitul materialului de presă-

Note pentru editori

Consumul moderat de cafea poate fi definit ca 3-5 cești pe zi, conform evaluarea Autorității Europene privind Siguranța Alimentelor despre siguranța cafeinei.

Despre Asociaţia Română a Cafelei (ARC)

Înfiinţată în urmă cu 20 de ani, Asociaţia Română a Cafelei (ARC) promovează interesele comerciale şi economice ale industriei cafelei. Asociaţia Română a Cafelei sprijină crearea unei pieţe a cafelei competitive şi transparente, astfel încât consumatorii români să beneficieze de o cafea de cea mai bună calitate, la cele mai bune preţuri. ARC este deschisă tuturor societăţilor comerciale active din industria cafelei din România. Membrii ARC sunt: Strauss România (www.strauss-group.com), Nestlé România SRL (www.nestle.ro), Jacobs Douwe Egberts (www.jacobsdouweegberts.com) și Tchibo România (www.tchibo.ro). Informații despre cafea găsiți și pe site-ul Asociației Române a Cafelei: http://www.desprecafea.info/.

Pentru a vă alătura comunității iubitorilor de cafea, urmăriți paginile de Social Media: https://www.facebook.com/desprecafea.info/ și https://www.instagram.com/desprecafea/

Despre ISIC

Institutul pentru Informații Științifice despre Cafea (ISIC) este o organizație non-profit, înființată în 1990 și dedicată studierii și publicării de date științifice despre „cafea și sănătate”. Din 2003, ISIC susține și un program de educare paneuropean, în parteneriat cu asociații naționale de cafea din nouă țări pentru a transmite informații de actualitate și științifice despre „cafea și sănătate” către profesioniștii din domeniul sănătății.

Activitățile ISIC vizează:

studiul chestiunilor științifice legate de „cafea și sănătate”

colectarea și evaluarea studiilor și informațiilor științifice despre „cafea și sănătate”

sprijinirea studiilor independente de cercetare despre „cafea și sănătate”

diseminarea activă a studiilor științifice și cunoștințelor despre „cafea și sănătate” diferitelor părți relevante

ISIC respectă principiile etice ale cercetării științifice în toate activitățile sale. Comunicările ISIC se bazează pe o știință solidă și sunt fundamentate de studii științifice derivate din jurnale evaluate inter-pares și alte publicații.

Despre coffeeandhealth.org

Site-ul web www.coffeeandhealth.org este o resursă bazată pe date științifice dezvoltată pentru profesioniștii din domeniul sănătății și din alte domenii care oferă cele mai noi informații și studii despre cafea, cafeină și sănătate. Pentru informații urmăriți contul de twitter: @coffeeandhealth

Referințe

Sondaj paneuropean Censuswide pe adulți (martie 2021) Nehlig A. (2010) Is Caffeine a Cognitive Enhancer? J Alzheimers Dis. 20(S1):85-94 Sarris J., et al. (2020) Multiple lifestyle factors and depressed mood: a cross-sectional and longitudinal analysis of the UK Biobank (N = 84,860). BMC Med, 18, 354 Firth J., et al. (2020) Food and mood: how do diet and nutrition affect mental well being? BMJ, 369:m2382

Kurlansik S.L., Ibay A.D. (2012) Seasonal Affective Disorder. Am Fam Physician, 1;86(11):1037-41 Boolani A., et al. (2020) Caffeine-Containing, Adaptogenic-Rich Drink Modulates the Effects of Caffeine on Mental Performance and Cognitive Parameters: A Double-Blinded, Placebo-Controlled, Randomized Trial. Nutrients. 12(7):1922 Haskell-Ramsay CF., et al. (2018) The Acute Effects of Caffeinated Black Coffee on Cognition and Mood in Healthy Young and Older Adults. Nutrients. 10(10):1386 Wasim S., et al. (2020) Neuroprotective and Neurodegenerative Aspects of Coffee and Its Active Ingredients in View of Scientific Literature. Cureus. Aug 5;12(8):e9578 Vauzour, D. (2012) Dietary Polyphenols as Modulators of Brain Functions: Biological Actions and Molecular Mechanisms Underpinning Their Beneficial Effects. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2012, Article ID 914273 Nabavi, S.F., et al. (2017) Chlorogenic Acid and Mental Diseases: From Chemistry to Medicine. Current Neuropharmacology, 15(4):471-479 Bayes, J., et al. (2020) Effects of Polyphenols in a Mediterranean Diet on Symptoms of Depression: A Systematic Literature Review. Advances in Nutrition, 11(3) Hawiset T. (2019) Effect of one-time coffee fragrance inhalation on working memory, mood, and salivary cortisol level in healthy young volunteers: a randomized placebo-controlled trial. Integr Med Res. 8(4):273-278 Mahoney C., et al. (2018) Intake of caffeine from all sources and reasons for use by college students. Clin Nutr. 38(2):668-675 Yuan Y., et al. (2020) Caffeine Effect on Cognitive Function during a Stroop Task: fNIRS Study, Neural Plast. 2020:8833134 Dawkins L. et al. (2011) Expectation of having consumed caffeine can improve performance and mood. Appetite, 57:597-600. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) (2011) Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to caffeine and increase in physical performance during short-term high-intensity exercise (ID 737, 1486, 1489), increase in endurance performance (ID 737, 1486), increase in endurance capacity (ID 1488) and reduction in the rated perceived exertion/effort during exercise (ID 1488, 1490) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal, 9(4): 2053.

Vizionare placuta