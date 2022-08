Rolul si importanta estrogenului in sanatatea organismului uman

Estrogenul este un hormon cu roluri si implicatii importante in organism. La femei ajuta la dezvoltarea, maturizarea si functionarea sistemului reproducator si la aparitia caracterelor sexuale secundare.

Atat la femei, cat si la barbati, estrogenul are legatura cu sanatatea cognitiva, integritatea scheletului, functia sistemului cardiovascular si alte procese esentiale.

Tipuri de estrogen

Exista mai multe tipuri de estrogen:

Estron

Estradiol

Estriol

Estronul

Estronul este o varianta de estrogen prezenta in organismul feminin dupa instalarea menopauzei. Organismul este capabil sa converteasca estronul in alte forme de estrogen, atunci cand este necesar [1].

Estradiolul

Estradiolul este principala forma de estrogen pe care o sintetizeaza femeile in perioada fertila a vietii lor, dar el apare si in organismul barbatilor.

Excesul de estradiol determina aparitia acneei, pierderea libidoului, osteoporoza si depresie. Concentratiile foarte crescute de estradiol se asociaza unui risc crescut de cancer uterin sau de san.

Deficitul de estradiol determina ingrasare si cresterea riscului de afectiuni cardiace. In aceste conditii, determinarea nivelului de estradiol este o etapa importanta in gestionarea suspiciunilor de diagnostic [2].

Estriolul

Concentratiile de estriol din organism cresc constant in perioada sarcinii, varful fiind atins chiar inainte de nastere. Estriolul sustine cresterea in dimensiuni a uterului si pregateste organismul pentru nastere [3].

Care este principala functie a estrogenului in organism?

In organismul femeilor, estrogenul indeplineste cateva functii clare:

Ovare: estrogenul stimuleaza cresterea foliculilor ovarieni;

Vagin: estrogenul mentine grosimea peretilor vaginali si este responsabil pentru lubrifierea acestora;

Uter: estrogenul determina ingrosarea mucoasei uterine, pregatind-o pentru o eventuala sarcina. De asemenea, regleaza secretiile uterine;

Sani: estrogenul este indispensabil in formarea tesutului mamar. Tot estrogenul opreste secretia de lapte la finalul alaptarii [4].

Care este nivelul normal de estrogen din organism?

Nivelul de estrogen variaza de la o persoana la alta, in functie de faza ciclului menstrual, de varsta si de alti factori, cum ar fi:

Sarcina, finalul sarcinii, alaptarea;

Pubertatea;

Menopauza;

Obezitatea;

Dietele si anorexia;

Exercitiul fizic;

Utilizarea unor medicamente: steroizi, ampicilina, fenotiazine, tetracicline;

Unele afectiuni congenitale;

Hipertensiunea arteriala;

Diabetul;

Insuficienta ovariana primara;

O hipofiza lenesa;

Sindromul ovarului polichistic;

Tumori ale ovarelor sau suprarenalelor [5].

Care sunt consecintele unui dezechilibru hormonal legat de estrogen?

Dezechilibrele legate de o concentratie prea mica sau prea mare de estrogeni pot determina, la femei:

Cicluri menstruale neregulate sau absenta completa a menstruatiei;

Sangerare foarte usoara sau foarte abundenta in timpul menstruatiei;

Simptome premenstruale intense;

Simptome intense in perioada menopauzei;

Trabnspiratii nocturne si bufeuri;

Chisturi si alte formatiuni necanceroase la nivelul uterului sau al sanilor;

Schimbari bruste de dispozitie;

Probleme legate de somn;

Ingrasare cu depozite adipoase localizate in special la nivelul soldurilor, coapselor si taliei,

Libido scazut sau absent;

Uscaciune vaginala si atrofia mucoasei vaginale,

Oboseala,

Depresie si anxietate;

Piele uscata.

Multe dintre aceste simptome sunt considerate obisnuite in perioada menopauzei [5].

Concentratii mari de estrogen pot aparea si la barbati in cazul unor afectiuni ereditare si nu numai. Cresterea concentratiei de estrogeni la barbati poate determina:

Infertilitate;

Disfunctie erectila;

Cresterea sanilor, denumita si ginecomastie [5].

Pe de alta parte, un nivel redus de estrogen la barbati se asociaza unui libido scazut si excesului de grasime abdominala [5].

Terapia de substitutie hormonala cu estrogen

Terapia cu estrogen este utilizata cel mai adesea pentru gestionarea mai usoara a simptomelor menopauzei si se poate efectua fie cu medicamente pe baza de estrogen, fie cu ajutorul unei combinatii de estrogen si progestin, o forma sintetica de progesteron [5].

Terapia de substitutie hormonala este disponibila sunt forma de pastile, spray nazal, plasturi, gel, crema sau inel vaginal sau sub forma injectabila [5].

Desi terapia de substitutie hormonala permite gestionarea mai usoara a unora dintre simptomele din lista de mai sus, ea poate avea si efecte adverse:

Balonare;

Sensibilitate la nivelul sanilor;

Dureri de cap;

Crampe la nivelul picioarelor;

Indigestie;

Greata;

Sangerari vaginale;

Retentie de lichide si edeme [4].

Terapia de substitutie hormonala este utilizata si in cazul altor probleme de sanatate, nu numai pentru a combate efectele menopauzei:

Insuficienta ovariana primara;

Alte afectiuni ovariene;

Unele tipuri de acnee;

Unele cazuri de cancer de prostata;

Pubertate tardiva [4].

Din pacate, unele dintre variantele de terapie de substitutie hormonala existente cresc riscul de aparitie a trombilor de sange si a atacului vascular cerebral, ca si riscul de cancer uterin sau de san. In aceste conditii, terapia de substitutie hormonala ramane rezervata numai unor anumite categorii de pacienti si se realizeaza doar la recomandarea medicului [5].

In cazul in care te confrunti cu simptomele mentionate in acest articol, nu ezita sa contactezi medicul in vederea unor analize suplimentare si pentru a concepe un plan de tratament adecvat.

Bibliografie:

