Cum sa te mentii in forma fara efort: obiceiuri de urmat

Acestea se pot transforma in obiceiuri de viata pentru a avea o minte sanatoasa intr-un corp sanatos.

Programul incarcat si situatiile stresante pot face dificila mentinerea in forma. Inaintarea in varsta si excesele, toate isi pun amprenta asupra siluetei si a starii de sanatate. Exista cateva recomandari care pot fi urmate usor, de oricine. Acestea se pot transforma in obiceiuri de viata pentru a avea o minte sanatoasa intr-un corp sanatos.

Alimentatie sanatoasa

In ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre importanta adoptarii unui regim de viata care sa includa o alimentatie sanatoasa. Specialistii nutritionisti recomanda eliminarea prajelilor din alimentatie, reducerea consumului de zahar si includerea de fructe si legume, consumate crude, in fiecare zi.

Un alt element important este micul dejun – de neratat in nicio zi. Si aici este important ce se alege pentru aceasta masa, iar una dintre variante este musli-ul, perfect pentru un mic dejun satios[1].

Noul set de musli sanatos pentru 6 saptamani cu caserola Mixit 2go include trei amestecuri: Digestie si Metabolism, Detox si Echilibru gandite pentru a sprijini un stil de viata sanatos. In cutia de gustari Mixit 2go se poate pune amestecul de musli in spatiul de jos si iaurt, lapte, apa sau chiar fructe proaspete in bolul de sus, astfel ca la birou ori in calatorii sa se poata crea imediat un amestec placut. Setul vine si cu un plan de nutritie si exercitii fizice simple si jucause care pot fi realizate usor acasa.

Mixit a creat si un set pentru 4 saptamani de musli sanatos fara gluten pentru persoanele care nu pot manca produse cu gluten. Setul include trei produse: mixul de fructe fara gluten imbogatit cu coacaze, visine, zmeura si pernite de ciocolata, musliul proteic al lui Adam Ondra, plin de ciocolata si alune de padure prajite si amestecul Musli sanatos: digestie si metabolism.

Hidratare corespunzatoare

Apa este necesara corpului uman pentru buna sa functionare. Totusi multe persoane nu beau suficienta apa, astfel ca un alt obicei de urmat pentru a ramane in forma este consumul de apa (eliminand, de preferat, sucurile). Exista chiar aplicatii care ajuta la monitorizarea consumului de apa pentru ca orice persoana sa se asigure ca se hidrateaza suficient.

Miscare

Miscarea este importanta pentru un stil de viata sanatos, dar nu toata lumea are timp sau buget de mers la sala. Din pacate, lucrul la birou si sedentarismul pot duce la tot felul de probleme, astfel ca devine vital sa existe si putin sport inclus in viata fiecarei persoane.

Din fericire, exista solutii variate, la indemana oricui, iar cele mai multe pot fi realizate din confortul propriei locuinte. Exista grupuri online, aplicatii si programe (gratuite sau platite), exita materiale video cu exercitii complete care pot fi utilizate. Multe dintre aplicatiile disponibile au si comunitati online formate din oameni care se sprijina reciproc si se incurajeaza, ori chiar fac miscare impreuna, online.

Odata creata o rutina adaptata propriilor restrictii si preferinte, devine mai usor ca aceasta sa se pastreze in timp.

Somn suficient

Studiile arata ca exista multe efecte negative ale lipsei de somn [2], de la un risc crescut de aparitie a unor boli cardiovasculare, depresie, diabet, hipertensiune si pana la un impact semnificativ asupra interactiunii sociale, lipsa odihnei reducand empatia si facand oamenii mai putin dispusi sa ii ajute pe altii. Se recomanda sa se doarma 8 ore pe zi, inclusiv pentru mentinerea in forma pentru ca atunci cand oamenii sunt obositi tind sa manance mai mult si aleg produse mai putin sanatoase.

Prieteni

Pentru a fi sanatosi si fericiti este bine ca oamenii sa aiba prieteni, conform studiilor[3] realizate. Acestia pot ajuta o persoana sa treaca mai usor prin situatiile dificile – divort, moartea unei persoane dragi, pierderea locului de munca etc. –, pot sa ajute la diminuarea stresului, la cresterea fericirii si a increderii in sine, precum si la crearea si pastrarea unor obiceiuri sanatoase de viata. Relatiile de prietenie devin mai importante pe masura ce oamenii imbatranesc, prieteniile devenind indicator mai puternic al sanatatii si fericirii unei persoane decat relatiile cu membrii familiei.

Surse:

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4188247/

[2] https://www.sciencedaily.com/releases/2022/08/220823143827.htm

[3] https://msutoday.msu.edu/news/2017/are-friends-better-for-us-than-family si https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/friendships/art-20044860

Vizionare placuta