Care este diferenta dintre apa de parfum si apa de toaleta?

Ei bine, si eu m-am intrebat asta de foarte multe ori. Mi-e mai usor sa spun ca mi-am cumparat un parfum nou sau ca miros a cutare parfum decat sa folosesc corect: "caut o apa de parfum de la Versace" sau "azi am folosit apa de toaleta de la Gucci".

La urma urmei, important este mirosul si cat rezista - astea doua criterii ne determina sa cumparam produsul.

Mirosul, rezistenta, iar odata cu aflarea pretului vine si intrebarea: "de ce apa de parfum este mai scumpa decat apa de toaleta?". De ce? Pentru ca apa de parfum are o concentratie mai mare de uleiuri esentiale.

Vezi si lista noastra de ape de parfum si ape de toaleta la sub 100 lei!

Regula spune ca, cu cat este mai mare concentratia de ulei aromatic, cu atat va rezista mai mult pe piele. Asadar, de tinut minte ca diferenta dintre apa de parfum si apa de toaleta nu tine de calitatea produsului, ci de concentratia uleiurilor esentiale din compozitie.

Apa de parfum (Eau de Parfum) contine 8% - 15% uleiuri esentiale, in timp ce apa de toaleta (Eau de Toilette), cea mai folosita, are in compozitie 4% - 10% uleiuri esentiale.