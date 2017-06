Ce diferente exista intre BB cream si CC cream?

Diferente intre BB cream si CC cream

BB cream e ca un fluid lejer asemanator fondului de ten, cu efect in primul rand de hidratare si imbunatarire a aspectului tenului.

CC cream - asa cum specifica si denumirea - are o putere de acoperire mai mare a problemelor tenului (roseata, acnee, pori dilatati etc.).

BB cream se uniformizeaza cu nuanta pielii tale in timp, pe cand un CC cream are un aspect mai deschis si de iluminare, tocmai datorita proprietatilor corectoare.

Ca textura, un BB cream e mai fluid, pe cand un CC cream ramane mai opac si pare doar foarte putin mai greu de intins pe ten.

Un BB cream poate fi utilizat in special ca inlocuitor al fondului de ten si pentru multe alte proprietati in plus precum cele de hidratare si protejare impotriva razelor nocive de soare, pe cand un CC cream e folosit exclusiv pentru puterea mare de acoperire a problemelor tenului si o mai mare imbunatatire a aspectului acestuia.

Adesea, CC cream-urile pot veni si in variante cu un plus de colagen pentru mentinerea elaticitatii pielii si intarzierea imbatranirii tenului sau netezirea tenului cu riduri.

Cu multe asemanari, dar si cu cateva diferente, BB creamul sau CC creamul, dupa cum ai nevoie, poate fi o alegere excelenta si intotdeauna o alternativa excelenta la fondul de ten, bun si el, dar nu atat de benefic in mai multe necesitati ale pielii.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Elena Kharichkina