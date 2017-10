Black Friday 2017: aspiratoare performante de urmarit in oferta

Am mai multe electrocasnice trecute pe wishlist-ul pentru Black Friday 2017, insa ce imi doresc cu adevarat si stiu ca am nevoie urgent este un aspirator vertical. De ce? Pentru ca am o pisicuta care lasa par alb pe parchetul inchis la culoare, iar in baie am gresie neagra care cere sa fie curatata in fiecare zi. Aspiratorul pe care il am acum este mare, este greu, trebuie sa il dau jos de fiecare data de pe dulapul din balcon si mai dureaza ceva pana il asamblez. Refuz sa mai fac asta, mai ales cand stiu ca un aspirator vertical mi-ar usura munca si m-ar ajuta sa aspir in fiecare zi camerele fara sa pierd prea mult timp.

Asadar, iata ce tipuri de aspiratoare merita sa ai in vedere de Black Friday.

Tine minte: Black Friday 2017 se desfasoara in perioada 17-19 noiembrie.