Vinul rosu si romantismul pot fi minunat alaturate si altfel. Te-ai gandit la niste distractie cu boardgames in cuplu? Pentru ca zilele astea ca Valentine’s Day si Dragobetele sunt despre voi si merita sarbatorite doar impreuna, dupa cum simtiti nevoia. De altfel, foarte multe variante de astfel de jocuri sunt chiar… „picante” si obraznice, pentru nopti de… bis in doi.

Iar daca niste jocuri de masa va fac fericiti si va consolideaza relatia prin si mai mult timp petrecut impreuna, doar tu cu el, why not?! Pana la urma, o zi ca Ziua Indragostitilor trece repede si nu cred ca ar trebui sarbatorita doar atunci, in ziua respectiva. In plus, niste boardgames de jucat in cuplu sunt un excelent cadou de Valentine’s Day (si nu numai cu aceasta ocazie!), cand nu mai stii ce sa ii mai iei cadou. Si va puteti bucura impreuna de el!

Sau… poate va doriti sa petreceti timpul si cu alte cupluri, cu boardgames care se joaca (si) in perechi. Acestea vor spori distractia categoric!

Iata asadar ce boardgames pentru cuplu am gasit! Am selectat un mix de boardgames ce implica atat cooperarea, cat si jocuri competitive. Asigura-te astfel in avans ca vei alege acel joc care se potriveste cel mai bine cu relatia voastra!