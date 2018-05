Așa că, astăzi vorbim despre unele dintre cele mai simpatice genți în tendințe pentru 2018. Vorbim despre borsete în stilul anilor 80: colorate, cu imprimeu țipător sau cu aplicații ori broderii #DiscoStyle.

Trendul acestor borsete retro pentru 2018 a împărțit lumea fashionistelor în două: pro borsete prinse în talie și vehement anti! Au mai fost ceva tentative de resuscitare prin 2012-2013 la Moschino și Karl Lagerfeld, dar s-au pierdut pe catwalk. Ei bine, nu și în acest sezon! Acum au ajuns în atenția mea multe borsete de purtat în talie, așa că nu le puteam lăsa uitate. Îți place sau nu, acest accesoriu este piesă-cheie de primăvară-vară!

La Balenciaga am văzut borsete retro pentru 2018, și încă nu unele micuțe și delicate, ci destul de mari și decorate cu logo-ul brandului. La Marc Jacobs am văzut multe modele de borsete în stilul anilor 80, în culori tari precum galbenul, oranjul, rozul sau albastrul marin. Modele sporty-șic, adesea din nailon, am văzut la Prada și Fenty by Puma.

La Gucci am văzut și fațeta cealaltă: borsete de purtat în talie însă drept accesorii rafinate, elegante. Se pare că italienii au avut ceva fascinație de a transforma modelele de borsete prinse în talie în accesorii elegante, întrucât și Salvatore Ferragamo a defilat cu același stil. Dar să-ți povestesc mai multe despre micuțele accesorii, mai jos, într-un material dedicat celor mai mici genți în tendințe pentru 2018.