La Saint Laurent am văzut rochia de seară mini cu paiete și colanți scurți. la Off White am văzut rochiile colorate bluzate, cu mâneci bufante, la Tom Ford am găsit texturi metalice iar la Givenchy am găsit imprimeurile specifice acelei perioade. Totul e ca în serialul Dynasty, dacă vrei! Adică sacouri largi, fără talie, adesea cu umerii mari, cu sistem de închidere la două rânduri de nasturi, cu piept dublu, culori tari, rochii bufante și totul plin de culoare.

Nu puteam vorbi despre moda anilor 80 fără să amintim de modelele de borsete retro ca în anii 80. Acelea prinse în talie, peste sacouri, blazere sau topuri, peste tricouri și blugi cu talia ridicată, peste bluze colorate și hot pants. Oricum ar fi, poartă-le! Te poți inspira de la Givenchy, dacă vrei.