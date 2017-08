Poarta camasa din denim la birou cu o fusta midi

Fusta midi, croita larg, clos sau lalea este varianta ce ma trimite cu gandul la Audrey Hepburn. O Audrey Hepburn la birou. Am ales o combinatie all denim, tot in ton pentru a completa totul cu accesorii spectaculoase.

Tinuta cu blugi din cap pana in picioare este la moda si din toamna. Camasa din denim, fusta midi sunt completate de pantofi cu toc si geanta de mana. Am ales escarpenii rosii, pentru ca ador contrastul dintre indigo-ul blugilor si rosul pur. Iar geanta nude este varianta de echilibru a tinutei.

Modele de camasi din denim