Ce cosmetice port mereu in geanta

Insa am primit cadou anul trecut un ghiozdan de dimensiune medie de care m-am indragostit iremediabil si in care sunt fericita sa imi tin mai multe lucruri folositoare. O agenda cu pix, o carte, un portofel, o crema de maini, chiar si un sampon uscat.

Am constatat astfel ca nu imi displace deloc ideea de a avea mereu cu mine lucrurile care ma fac sa ma simt ca acasa. Este o expresie care poate suna ciudat, dar fix asta am simtit in urma cu o saptamana, cand am plecat pentru o seara din Bucuresti si, luand cu mine doar rucsacelul, am zis ca nu mai am nevoie de nimic altceva, pentru ca in el am tot ce-mi trebuie ca sa ma simt... in siguranta.