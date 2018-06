Cum să îți vopsești părul cu șuvițe colorate: ce nuanțe de păr șuvițat se poartă

Dacă vrei o schimbare de look, încearcă să-ți vopsești părul cu șuvițe colorate. În primul rând că nu presupune să vopsești tot părul, în al doilea rând, trecerea către alte nuanțe este mai delicată, și în al treilea rând, chiar se poartă șuvițe colorate pentru vara acestui an! Oh, și încă câte se poartă! Poți alege șuvițe blonde din vopsea, șuvițe șatene la vârf, păr negru cu șuvițe roșii, tente de lavandă, blond cenușiu sau degradeuri balayage. Dar ca să știi mai exact de unde poți alege, iată ce nuanțe de șuvițe se poartă acum!