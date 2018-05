Am ales câteva modele de sutiene din dantelă cu push-up și câteva în stil bustieră tot dantelate și vorbim mai jos despre cum porți sutienul la vedere, în ținute casual, de party, sporty-șic, ba chiar și office! Așadar, se poartă sutiene din dantelă la vedere și nu ne mai ascundem pe după… haine!

Underwear as outerwear nu înseamnă să fii mai degrabă dezbrăcată sau să arăți cât mai multă piele! Poți purta sutiene din dantelă la vedere sau orice altă piesă de lenjerie intimă la vedere, și fără să fii ostentativă sau vulgară. Ba chiar, elegantă, sofisticată, senzuală. Așa că, nu fac altceva, decât să te invit să deschidem budoarul împreună și să-l facem de… sex-appeal, ziua în amiaza-mare, pe sub sacou, întrezărit pe sub rochii, fuste, jachete sau blugi!

Am ales modele de sutiene cu push-up și muuulte bustiere din dantelă, pentru că este sezonul lor. Primăvară-vară 2018 este sezonul în care ai liber să etalezi cele mai sexy sutiene din dantelă. Fie sub formă de bustieră, fie decorate cu elemente prețioase sau detalii de croială extra! Poți atinge echilibrul dintre sofisticare și senzualitate, dacă te inspiri din rândurile de mai jos. Citește despre cum porți sutienul la vedere și alte piese de lenjerie intimă, precum body-ul, corsetul, halatul de budoir. Te anunț că ceea ce știai despre underwear as outerwear este so passé!