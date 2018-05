Botine cu sclipici pentru 2018 și botine cu paiete - alege-le pentru extra Glamour!

La Victoria Beckham am văzut un model de pantofi pentru primăvară-vară, cu glitter. La Asish, Julien Macdonald au strălucit atât hainele paietate din cap până în picioare, cât și modele de botine de damă cu sclipici. La fel și la JW Anderson sau Molly Goddard, ori Emilia Wickstead (care a propus look ton în ton de rochie, geantă și botine cu paiete), iar la Gucci am văzut bluze cu paiete și accesorii cu sclipici.

La capitolul încălțăminte în tendințe pentru 2018, amintesc și papucii din texturi metalice Christian Siriano. Ori modelele de botine cu sclipici argintiu și toc transparent, din plastic de la Lucite Heels. Sau sandalele cyclamen cu irizații metalice Adam Selman. Ori spectaculoasele botine de damă cu sclipici ”oglindă” Jeremy Scott, la limita dintre army boots și pantof de gală.

Să nu uit de modelele de botine pentru primăvara lui 2018 semnate de R13, cu calapod cowboy și piele argintie. Se poartă încălțămintea cu sclipici și dacă vezi modelele propuse de Libertine. Ori fabuloasele botine cu sclipici pentru 2018 în stil sandală, cu șiret, semnate de Anna Sui. Și modelele de botine cu sclipici pentru 2018 Coach, cu cataramă cu piele metalică.

Alege botine cu sclipici pentru 2018