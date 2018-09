Cercei cu model deosebit, potriviți la toamnă: ce motive se poartă!

Și la capitolul cercei cu model deosebit și la brățări, inele ori coliere cu pandantive, unul dintre motivele principale ale toamnei este reprezentat de frunze și elemente vegetale. Simbolul frunzelor, căci despre ele vorbim cel mai mult, este unul apropiat de natură. Este din nou un contrast în creație: ești femeia care poartă bijuterii bogate dar nu uiți de natură, de spiritualitate. În plus, frunzele și elementele vegetale sunt asociate cu stilul Boho, cu Gipsy chiar. Deci cu libertate, cu nomad, cu explorare. Inspiră-te de la Jacquemus, Valentino sau Chloe.

Ce alte simboluri sau influențe mai găsim la modelele de cercei care ies în evidență în toamnă? Găsim mult Art Deco, mai ales la cercei, care adesea sunt purtați asimetric. Exemple de cercei cu elemente Art Deco găsești la Adeam, Saint Laurent sau Altuzarra. Și dacă frunzele sau decorațiunile geometrice și dantelăriile metalice nu-ți sunt pe plac, află că te vei mai lovi (uneori la propriu, căci atât sunt de mari!) de cercei mari interesanți, în formă rotundă. Sunt imenși, fie cu tubulatura groasă, fie ca și cum ar fi mai mulți cercei rotunzi într-unul. Inspirație găsești la Y Project, Sacai, Gucci.

Un alt element des întâlnit la cercei este modelul candelabru. Adesea vorbim despre textură argintie și despre străluciri spectaculoase, dar nu numai. Tom Ford a creat cercei cu model deosebit în stil candelabru, cu cristale argintii adunat în flori. La Zadig & Voltaire am găsit cercei mari interesanți, sub formă de ciucuri metalici cu lanțuri fine, fluide argintii, ce ajung până la bust. Iar la Antonio Marras am găsit cercei care ies în evidență prin mixul de perle, pietre, cristale și dantelării metalice, ajungând până la umeri.

Ca o notă de final, se mai poartă și ceva influențe tribale (Marni, Etro, Giorgio Armani) , fie cu cercei metalici din tablă nituită și bătută, fie cu franjuri, lanțuri și șnururi textile, fie cu motive gravate în metal.

Și, dacă tot vorbim despre cercei cu model deosebit, ai putea să mergi și pe propunerile Dolce & Gabbana, Anna Sui sau Toga, unde bijuteriile sunt atât de pline, de bogate, de ornate, de evidențiate și de încărcate că par piese de costumație cu iz renascentist și baroc.

Sursa foto front page – Unsplash