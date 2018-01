Si pentru mine, recunosc! N-as putea sa scriu despre lucruri in care nu cred. Si in bijuterii pretioase masive cred! Cred cu tarie ca sunt accesorii statement de care tinuta are nevoie. Fie ca este vorba de tinuta casual sau de tinuta office sau un outfit de seara.

Cred in bijuterii pretioase masive pentru ca atunci cand le porti nu mai ai nevoie de nimic altceva in asortare. Si mai mult, cred ca atunci cand porti coliere masive sau cercei masivi eleganti transmiti mesajul ca esti o femeie dornica de a experimenta, o femeie creativa, indrazneata.

Una peste alta, am facut o lista cu cateva bijuterii must-have in garderoba oricarei femei puternice care se respecta. Doamnelor, cititi si completati cutia de bijuterii, pe unde mai e cazul!