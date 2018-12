Cum se poartă coada în creștetul capului: descoperă cum o așezi, cum o obții, cum o fixezi și ce accesorii adaugi pentru un look cool

Pentru plete răvășite, effortless, Disco, baby, și un ușor vibe de Barbie, zic să cauți colecția Sonia Rykiel. Nu vei vedea aici cum se poartă coada în creștetul capului, dar vei vedea cum porți părul liber, pe umeri, tapat, bufant și mega-Groovy!

Mega-Groovy sunt, de altfel și cozile acestea stufoase și bufante despre care tot vorbesc! Ah, și desigur, genul de accesorii de prins coada în creștetul capului! Cum se poartă coada în creștetul capului, inspirată din anii 80?

Alege dintre cele mai bune fixative pentru păr tapat propuse aici

La Simone Rocha găsești variante împletite ale sale, ușor romantice și Baroc. Iar la Armani sau Stella Jean vei vedea niște variante hibrid de coadă cu chignon (coc)! Mai departe, la Tom Ford, Chanel și Issey Miyake vei vedea cum fixezi cu volum coada din creștetul capului, dar și cocurile dezordonate, ciufulite, mega tapate și mega fixate! Să nu se miște, dragă! Toate completate de accesorii mari, diademe din piele sau colorate și multe flori, aplicații strălucitoare sau plastice cât mai masive!

Coafurile acestea stau între effortless și elaborat și sunt, oricum, prin definiție masive! Nu sunt pentru cele ”firave” sau mai delicate din fire. Până la urmă ai văzut și tu cum se poartă coada în creștetul capului! Nu e loc de jumătăți de măsură! Nu e loc de subtilități!

You go big, or you go home! Întrebarea e dacă îndrăznești? Hai, că la cât fixativ intră într-un astfel de stil, coafura sigur rezistă! Și e tare cool!

Sursa foto front page – Unsplash