Colierele statement: cum să le porți și să arăți elegantă

Există o mulțime de variante pentru a purta coliere cât să îți poți exprima stilul care te reprezintă. Desigur sunt și versiuni greșite (nu le amesteca, nu le combina cu brățări largi) și corecte. Sunt îndrăznețe dar și romantice, astfel că se potrivesc atât celor mai curajoase, cât și celor care visează cu naivitate.

Ca un scurt ghid, îți prezentăm câteva reguli de care să ții cont. Astfel, dacă ai bustul mare, un colier la baza gâtului va fi perfect. În cazul bijuteriilor în mai multe culori, va trebui să îmbraci ceva mai puțin țipător, pal. Și dacă ai o bluză cu decolteu în V, atunci un colier lung sau în cascadă va fi o adiție deosebită.

Nu uita ce este mai important atunci când îți faci diversele scenarii cu colierele statement - sunt făcute pentru a te distra cu ele. Frumusețea lor constă în faptul că este nevoie de o singură bucată pentru a te pune în centrul atenției. Nu trebuie decât să ții cont să fie un echilibru între nuanțele hainelor și ale lănțișoarelor.

Dacă nu ești sigură că astfel de bijuterii sunt potrivite pentru tine, începe cu o piesă metalică masivă, care să se potrivească cu aproape orice ai în garderobă. Îți garantăm că vei găsi așa ceva - poate fi ceva asemănător unui choker, chuncy sau ceva tip guler. Poate fi și ceva cu imprimeuri.

Bijuteriile romantice, mai ales cele în stil vintage sau Romantic Shabby Chic sunt foarte feminine, diafane și potrivite în stilurile elegante, în look-uri ladylike, pentru femei delicate, dar puternice și care se bazează pe forța unui pantof cu toc fin și classy.

Ca o reasigurare, notează: the sky is the limit și less is more.

Sursa foto Front Main: pixabay