Nu ca as fi o persoana economa sau vreo pretentioasa, dar imi place sa ma bucur de tratamente profesioniste de infrumusetare chiar la mine acasa. Am mai mult timp la dispozitie, nu se grabeste nimeni pentru ca trebuie sa vina urmatoarea clienta, si plus de asta, intalnirile cu prietenele imbina astfel utilul cu placutul.

Am inceput prin a folosi produse naturiste, mai exact uleiuri esentiale si ape florale pentru par si ten, iar de curand am inceput sa acord mai multa atentie si sa imi investesc economiile in produsele profesionale.