Nu sunt convinsă pe ce stil să merg: se poartă costume de baie cu decupaje, se poartă cu imprimeuri, și se poartă cu inserții transparente! Uf! Așa că într-un moment de claritate, mi-am zis: ce-ar fi să alegi costume de baie potrivite pentru orice stil! Că e Boho, că e rustic, că e sexy, a la Saint Tropez, le-am găsit pe ele! Descoperă și tu variantele perfecte de costume de baie pentru toate siluetele și toate gusturile! Vorbim despre vacanță și despre costume de baie versatile!

De la decolteuri adânci, senzuale, la inserții din voal, până la imprimeuri delicate, adecvate indiferent de tipologia corporală, de la culori neutre, clasice, la tonuri acide, aceste costume de baie versatile îți conferă un look sofisticat, relaxat, și nu în ultimul rând ți se potrivesc, orice preferință ai avea. Și mai mult, am făcut ce am făcut și am ales opțiuni de costume de baie pentru toate siluetele și vârstele, fără să uit de trendurile actuale în swimwear.

Așa că, fie că vrei să fii boemă, cu franjuri, pălărie cu boruri ample și ochelari de soare cat-eye, fie că adori sesiunile prelungite de înot, deci optezi mereu pentru costume de baie întregi, în stil sport, confortabile, fie că vrei varianta ideală pentru silueta ta, fie că plănuiești să stai tolănită pe șezlong, la piscină, să te bronzezi, în costume de baie din două piese, am soluția optimă! Soluția perfectă, ce îmbină utilul (bugetul mai redus) cu plăcutul (modelul de costum de baie perfect pentru orice doamnă și domnișoară).

De fapt, soluțiile, căci am adunat mai jos câteva modele de costume de baie potrivite pentru orice stil, de adorat la vară (de tine și de către privitori). Iată cele mai șic, și la bugete fabulos de mici, costume de baie pentru 2018: