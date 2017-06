S-a deschis sezonul costumelor de baie. Ma aflu in acest moment pe o mica plaja absolut superba in Thassos si ma bucur de soare, de apa si de o multime de siluete care defileaza in costume de baie care mai de care mai deosebite. Da, sunt femeie si imi place sa imi admir surorile care au depus efort de-a lungul anului ca sa arate impecabil acum. De ce nu?

Defileaza in costume de baie care le accentueaza bronzul si, bineinteles, pun silueta si formele in valoare. In principiu, astea doua sunt principalele criterii dupa care femeile se ghideaza atunci cand pornesc in cautarea costumului de baie perfect. Unele dintre noi cauta costumele cu sutien push-up, altele sunt mai indraznete si stau doar in bikini. Cu imprimeuri multicolore sau unicolore, din doua piese sau intregi – subiectul materialului de azi, costumele de baie pentru defilare pe plaja, sunt o chestiune importanta.