Pentru multi dintre noi, vara inseamna Grecia. Si Grecia inseamna apa turcoaz, cel mai fin nisip, stradute inguste cu flori si casute alb-albastre. Inseamna palarii, ochelari de soare, sandale, unghii colorate, rochii cu imprimeuri si fuste vaporoase.

Am avut ocazia ca in acesti 30 de ani de viata sa merg... o singura data in Grecia, in team buliding, dar acela a fost doar inceputul. Anul acesta am primit promisiunea ca ma voi reintoarce in tara mult iubita de atatia romani.

Si se pare ca o sa fie diferit. O sa ma pot bucura din plin de ce inseamna Grecia, motiv pentru care m-am pus sa caut cateva hainute pe care sa le iau cu mine in minunata vacanta. Iata la ce m-am gandit: