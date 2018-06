Vara aceasta se poartă bucle naturale răvășite: cum obții buclele lejere acasă

În vara asta, frumusețea părului se rezumă la textură. Este plin de bucle naturale răvășite, pe bob, pe păr lung, lăsat în valuri pe spate sau pe cocuri prinse la fel de effortless. De altfel, ceea ce m-a atras la tendințele actuale este faptul că nu este necesar să folosești foarte multe produse de styling de păr, nu este necesar să tratezi termic părul, poți folosi doar câteva trucuri, pentru a obține bucle naturale răvășite acasă, într-un mod sănătos și ieftin.

O variantă este să folosești bigudiurile. O alta să îți împletești părul peste noapte. O a treia este să îți pui părul pe moațe, da, da the old fashion way! Dacă vrei musai să apelezi la ondulator, creează bucle spiralate. Fixează părul cu puțin fixativ, imediat după ce ai realizat buclele. Poți folosi și puțină ceară sau spumă de fixat. Apoi,desfă ușor buclele și ciufulește-le cu mâna, așa încât să obții efectul texturat și neglijent. Mai poți pulveriza fixativ.

Uite un tutorial de onduleuri lejere cu ondulatorul, făcute rapid și fără efort:

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Aparate și ondulatoare pentru o coafură cu bucle

De altfel, fie că alegi varianta la cald, fie că optezi pentru variantele ”de mână”, răvășește pletele și fixează-le ca să reziste toată ziua. Extra pont: din când în când, când mergi la toaletă, umezește părul, strânge buclele delicat sau mai aplică ceva fixativ.