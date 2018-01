Asa ca, la final de an, m-am gandit mai degraba la felul in care mi-am imbogatit viata si mintea, si sufletul cu tot felul de frumuseti. Si am ales cu maaare grija (greu n-a fost, caci e mai degraba cantitate, decat calitate) 3 filme de neratat din peliculele anului ce tocmai s-a dus.

Din punctul meu de vedere exista doar trei cele mai bune filme din 2017. Sunt zgarcita la acordarea acoladelor, se pare. Insa, sunt zgarcita pentru ca doar aceste filme m-au ajutat in dezvoltarea mea personala.

Am invatat ce inseamna sa rupi din tine pentru a crea, desi simt asa zilnic, cu unul dintre cele mai bune filme de Oscar (stiu eu sigur ca va fi!): Mother! Am invatat ce inseamna sa nu actionezi pentru a avea viata pe care ti-o doresti cu Swiss Army Man. Si printre cele mai bune filme pe care trebuie sa le vezi – daca nu cumva cel mai bun! – este a Ghost Story.