Fuste maxi cu jupa

Pentru ca sunt vaporoase, majoritatea modelelor maxi sunt semi-transparente.

Nu ar trebui sa iti faci griji daca alegi un model cu imprimeu, prin el cel mai probabil nu o sa se vada nimic. In schimb, daca vrei o fusta maxi alba, bleu sau galbena, fii foarte atenta sa aiba jupa.

Eu sunt patita cu o rochie alba maxi de care ma indragostisem la prima vedere. Si i-am dat tarcoale cateva zile pana sa-mi fac curaj sa o probez. Avea jupa, deci trebuia doar sa aleg masura potrivita. Am avut insa surpriza ca atat materialul rochiei, cat si cel al jupei sa fie mult prea transparent ca sa o pot purta in oras sau cand merg la birou.

Fusta maxi cu imprimeu Fusta maxi alba

In functie de materialul din care sunt confectionate, fustele maxi se impart in doua categorii: fuste maxi elegante, pe care le porti la evenimente, si fuste maxi casual, pe care le imbraci cand iesi la o plimbare in parc, cand mergi la mare sau la un concert in aer liber.

Tinuta mea ideala de festival arata asa: fusta maxi intr-o singura culoare, tricou oversize care-mi lasa un umar gol, tenisi, palarie si geanta postas.

Tinuta mea ideala de ocazie arata asa: fusta maxi vaporoasa cu tulle, bluza scurta cu umerii goi, sandale cu toc si geanta plic.

