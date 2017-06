De cand am avut parte de un incident neplacut in centrul Bucurestiului, ziua in amiaza mare, am evitat sa mai port fuste si rochii, in mod special pe cele deasupra genunchilor. Oricum nu le purtam des, ci doar la ocazii speciale, iar atunci se intampla sa merg sa iau interviu unei trupe de baieti si-mi doream sa fac impresie buna.

Doar ca-mi plac fustele scurte, iar pe timp de vara sunt perfecte.

Imi place sa le combin cu pantofi sport si un tricou clasic sau, mai nou, cu o bluza cu umerii goi. Si le prefer in mod deosebit pe cele cu talie inalta.

Unde mai pui ca picioarele subtiri si bronzate arata absolut superb intr-o fusta mini.