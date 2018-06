Se poartă geaca de blugi lungă ce imită croiala bărbătească

La Tibi am văzut geaca de blugi lungă, croită larg, în stil androgin, cu mânecile largi, în combinație cu blugi cu talie înaltă. La Tom Ford am văzut modele de sacou de blugi, cu umerii accentuați, cu guler și rever, de data aceasta cu talia accentuată, amintind de redingote, alături de bustiere tot de blugi și jeans stil boyfriend. Ah, da, și completate de pantofi de denim. Pentru că acesta e trucul sezonului: tinute all Denim, baby!

Pe același stil, de blugi din cap până în picioare, la Ninna Ricci, am văzut jachete oversize de blugi, cu cămașă din denim și blugi largi, într-un indigo saturat, și cu decorațiuni retro-americane, inspirate din costumul masculin. La Calvin Klein geaca maxi din denim are inserții de piele colorată și este asortată cu jeans, ai ghicit! Iar la Adam Selman am descoperit exact modelul de sacou de blugi inspirat de blazerul anilor 80.

Geaca de blugi lungă a acestui sezon poate fi și astfel: în stil blazer, larg și lung, cu guler și rever și mâneci largi, buzunare cu clapete și închidere la un nasture.

În această idee am ales și eu câteva modele de jachete oversize de blugi. Pentru că, indiferent de linie: androgină sau Woman Power, nu poți să defilezi prin 2018, fără acest articol vestimentar. Geaca de blugi lungă este versatilă și ușor de asortat atât la ținute casual cu blugi, cât și alături de topuri satinate, prețioase, la rochii de zi sau la rochii de cocktail, cu o accesorizare prețioasă.

Geaca maxi din denim poate fi purtată și cu pantaloni sport sau tricouri și cu rochii din voal, transparente sau cu broderii bogate, în contrast de stiluri. O poți combina cu pantofi sport, bocanci, sandale, papuci, flip-flops, botine sau de ce nu, cu stiletto! Și dacă vrei să porți denim și la birou, în 2018 se poate! Poți oricând stiliza un sacou de blugi! Iată cum!

Geacă de blugi lungă stil masculin Geacă în stil blazer