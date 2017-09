Daca toamna te-a luat prin surprindere, asa cum mi se intampla mie de fiecare data cu orice anotimp, nu e cazul sa te panichezi. Incerc eu sa ma gandesc dinainte la toate si sa vin in ajutorul tau cu recomandari de haine, incaltaminte si accesorii de care stiu ca o sa ai nevoie.

Pentru sezonul in care ne aflam, cele mai cautate sunt gecile si incaltamintea impermeabila. Am vorbit intr-un material anterior despre gentile impermeabile, in altul despre pelerinele de ploaie, acum a venit randul gecilor impermeabile sa fie scoase in fata.