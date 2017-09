Genti unice care isi merita locul in wishlistul tau

Daca nu le-ai inteles niciodata pe femeile care pun atat de mare accent pe genti incat sunt capabile sa lase in magazine jumatate de salariu pe un singur exemplar, modelele din imaginile de mai jos s-ar putea sa desluseasca putin misterul. Nu, nu ti-am pregatit o lista cu cele mai scumpe genti, dar am incercat sa le selectez pe cele mai deosebite dintre ele.

Am ales genti unice in forme deosebite, am ales genti care au fost lucrate cu mare atentie pret de cateva ore, sunt genti lucrate si pictate manual, care nici macar nu merita vreo descriere ca sa te conving ca trebuie sa le ai. Sunt pur si simplu minunate!