Haine tip 2 in 1: 6 sugestii practice si de efect

Salopete si rochii cu aspect 2 in 1

Nu orice salopeta este eleganta si se poate imbraca la evenimente, insa salopeta cu aspect 2 in 1 este ce trebuie.

Avand in vedere ca partea de sus a salopetei este diferita de partea cu pantaloni, se creeaza usor iluzia de doua piese, facand-o sa fie usor de purtat la evenimentele la care toate femeile defileaza in cele mai elegante outfit-uri.

Cat despre rochia tip furou, care fie vine la pachet cu un tricou pe dedesubt, fie ii adaugi tu, este vedeta sezonului.

Gasesti multe modele in magazinele online, insa mie mi-a placut in mod deosebit modelul din imaginea de mai jos.

Este o rochie tip furou cu plasa pe deasupra, care asteapta sa fie purtata in momentele speciale, cu pantofi eleganti sau casual.

Salopeta scurta Salopeta scurta cu fusta lunga Rochie tip furou

Hainele cu aspect 2 in 1 sunt mai practice si economice, nemaifiind nevoie ca piesele din care sunt compuse sa fie achizitionate separat. In plus, la cele detasabile, pot fi combinate si cu alte articole vestimentare din garderoba ta.

Pe de alta parte, la combinatiile de haine cu aspect 2 in 1, la care piesele nu sunt detasabile, nu te prea ajuta daca esti genul caruia ii place sa imbine stiluri, elemente, piese. Pentru cele cu stil definit insa, pentru firi practice, hainele 2 in 1 sunt cele mai potrivite. Mai ales vara.

Acestea fiind spuse, poti sa introduci si tu piese 2 in 1 in garderoba ta! Iti garantez ca te vei simti feminina, eleganta, moderna si libera!

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/ArtFamily