Cum sa porti rochia de vara cu tricou

Ai trait momentul ala in care te urci in autobuzul super aglomerat si esti "obligata" sa stai lipita de un tip frumusel care miroase absolut divin, dar este fix ziua in care nu ti-ai dat silinta sa iti aranjezi parul si sa te machiezi profi? Eu l-am trait in dimineata asta.

L-am trait si am regretat urmatoarele: ca nu mi-am indreptat parul, ca am fost prea lenesa ca sa-mi pun lentilele de contact, asa ca am ramas cu ochelarii de vedere pe nas, si ca, desi sunt 30 de grade afara, nu mi-am scos rochia cea noua din dulap.

Sunt indragostita, nu ma atrage altcineva, dar e in natura femeii sa-si doreasca sa fie privita si admirata. Face bine psihicului sa stim ca mai sunt cativa care ne privesc pe furis si care se intimideaza in prezenta noastra.

Nu zic ca m-as fi imbracat in cine stie ce rochie sofisticata si mi-as fi pus in picioare pantofi cu tocuri inalte, dar rochia mea din imitatie de catifea si cu bretele subtiri stiu ca m-ar fi ajutat sa fur cateva priviri nevinovate.

Anul asta se poarta rochia tip furou. Se poarta rochia tip furou din orice material si se poarta cu un tricou pe dedesubt. Bineinteles, cele mai indraznete dintre noi vor vrea sa socheze cu aparitia lor fara sa poarte tricou si sutien, dar pentru un look cuminte si de zi cu zi, este de preferat sa nu le uiti acasa.