Pentru zilele de toamna in care vrei sa te rasfeti, am ales cele mai frumoase haine si accesorii de toamna!

M-am gandit la tot ce este specific acestui sezon. La tot ce as purta (si port) in acest sezon. La tot ce imi inspira mie “toamna” in materie de vestimentatie. Si care, cu putin efort (nu financiar, caci am cautat cele mai bune preturi!) pot sa iti faca ziua ploioasa si friguroasa, mai frumoasa si calduroasa. Unele la propriu, altele la figurat!