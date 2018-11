Cum porți haine din materiale în carouri în acest sezon: de la stofe la materiale fluide

Stella McCartney a mers pe haine din țesături cadrilate cu croieli androgine, oversize. Mantourile ei cu guler și rever și închidere la două rânduri de nasturi au avut mâneci foarte lungi și au fost asortate sport. Și Saint Laurent a creat haine din materiale în carouri, adesea în linie de redingotă, inspirându-se din tartan, asortându-le cu paiete, dungi și piele!

Un tartan simplificat mult am întâlnit în colecția Philosophy, unde designerii au mers pe piese vestimentare în pătrățele. Costumele androgine cu sacou și pantaloni, din stofă plină au fost asortate cu bocanci și cămăși cu gulere victoriene.

Vezi piese vestimentare în pătrățele aici

La Miu Miu am văzut fuste și rochii din țesături groase cadrilate, asortate cu paltoane din vinilin în tonuri intense și sandale cu șosete.

Iar la Fendi poți găsi un Look All Tartan! Designerii Fendi au propus haine din țesături cadrilate, asortate cu cizme în ton. Croiala androgină a paltonului a fost completată de pliuri și guler de blană, foarte feminine. Mult ecosez, și chiar cu trimitere la felul în care se poartă el, în șaluri drapate peste haine am văzut la Marc Jacobs. Aici vei găsi haine din materiale în carouri, într-un stil feminin (multe rochii), completate de inserții de materiale prețioase (catifea, blană)

Inspirație din Gingham poți vedea, de exemplu la Lemaire, unde mantourile maxi, supradimensionate chiar, au fost combinate cu pantaloni și tunici lungi, oversize. Într-o altă notă, dar rămânând la haine din țesături cadrilate, la Loewe găsești reminiscențe din sezonul trecut, când carourile de Wales au fost must-have.

Aici costumele bărbătești amintesc de costumația de călărie a casei de Wales, fiind completate de inserții de piele și blană. Este poate printre puținele colecții ce au adus pentru toamnă-iarnă 2018-2019 piese vestimentare în pătrățele de acest tip, mai mici.

Mai mari ori mai mici, oricum motivele cadrilate nu s-au oprit cu siguranță în prezentările din acest sezon. Se vor purta, fără doar și poate haine din țesături cadrilate și la anul, cu siguranță în variante adecvate sezonului.

Însă, indiferent de sezon, pot să-ți spun că un mantou de stofă sau alte haine din materiale în carouri, va fi mereu șic! De altfel, când vorbim despre piese vestimentare în pătrățele și cămășile cadrilate vor fi mereu IN! Deci poți investi în aceste haine din țesături cadrilate cu aplomb!

Sursa foto front page – Unsplash