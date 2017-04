Cum asortezi camasa in carouri la orice tinuta - sport, casual sau office

Cum asortezi camasa in carouri asa incat sa fii in tendintele acestui sezon? Camasa cadrilata ramane una dintre acele articole vestimentare care nu se demodeaza.

S-a purtat in stil cowboy, cu jeans si botine. A fost purtata cu pantaloni sport, tip training, cu tenisi si palarie. S-a purtat cu fuste midi si geci din piele. Dar cum asortezi camasa in carouri sa fii la moda in primavara/vara 2017?