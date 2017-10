Bluza cu mesaj SH by Silvian Heach

In sezonul rece face bine sa porti o bluza cu mesaj motivational, te ajuta sa fii mai optimista si mai increzatoare. Mesajul pe care l-am ales sa te incurajeze suna asa: "Save Yourself", in traducere - Salveaza-te!. Stii si tu... nimeni nu te poate ajuta mai bine decat te poti ajuta tu.

Este o bluza de la SH by Silvian Heach destinata tinerelor cu o viata activa al caror stil vestimentar se incadreaza la categoria casual. Asta inseamna ca cel mai bine o sa te simti cu o pereche de adidasi in picioare, in blugi si bluza sport.

