Haine pastelate din voal sau in texturi transparente

Desigur, rochii sexy din dantela s-au mai purtat, la fel si multe modele de haine elegante cu broderie sau fuste din tulle in stil ballerina. Insa pana anul acesta nu am vazut atat voal si tulle la un loc. Cu atat mai mult in atata culoare!

Desigur, se poarta hainele transparente in tendinte, in alb si negru (fie in trend bridal, fie minimalist, sau in linii pretioase, ori goth-grunge), insa, daca vorbim despre rochii transparente din voal, vorbim despre culori. Multe culori puternice si multe nuante pastelate (vernil, galben-lamaie, bleu, roz, lila).

Fusta cu satin si dantela Cardigan din voal galben

Bluza cu tulle, voal si broderie Fusta pastel din tulle