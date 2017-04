Rochii de zi din dantela – cum sa le porti in acest sezon

Rochii de zi din dantela colorata in nuante tari

Nici ca se poate fi “mai de zi” o dantela colorata. De la tonuri pastelate, soft in anii trecuti, iata, dantela “prinde curaj” si in aceasta vara se va purta ziua in culori acide, intense, puternice! Oranj acid, galben intens, violet, albastru sau verde saturat, tu alegi!

Daca alegi rochii de zi din dantela, opteaza pentru lungime midi sau maxi. Cu atat mai mult daca alegi si tonuri tari. Poarta aceasta rochie cu botine sau sandale tip-saboti, un colier lung si o geanta de mana, usor Boho.

Rochie Closet Rochie Vero Moda Rochie Little Mistress