Ce este stilul Peekaboo si cum poti sa il construiesti

Ca sa fii adepta acestui stil, ar trebui sa-ti placa rolul de femeie dulce, inocenta si aparent neajutorata. Sa iti placa culorile si materialele deosebite, sa fii optimista si mereu cu zambetul pe buze.

Sincer, pe mine una ma cam tenteaza stilul asta. Se bate cap in cap cu dorinta mea de a fi o femeie puternica si eleganta, dar in timpul liber mi-ar placea sa intru in pielea unui personaj ceva mai animat.

Asa ca nu am stat prea mult pe ganduri si m-am interesat ce hainute imi pun la dispozitie magazinele online care sa se potriveasca cu noul meu rol.