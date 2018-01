Incaltaminte eleganta cu aplicatii si broderii

Chiar daca am inceput prezentarea cu incaltaminte cu aplicatii de vara, asta nu inseamna ca m-am gandit si la modele potrivite pentru acest sezon. Si am ales urmatoarele: botine cu imprimeu din paiete pentru cele mai elegante outfit-uri de sezon, ghete cu toc gros si aplicatii colorate pentru tinutele trendy de zi cu zi si pantofii stiletto cu aplicatii metalice pentru atunci cand vrei sa ramai in istorie.

Cand porti incaltaminte cu aplicatii, ca si in cazul hainelor cu paiete si alte aplicatii, trebuie sa tii cont ca less is more. Lasa pantofii cu aplicatii sa straluceasca optand pentru un outfit cat mai simplu. Pe ei ai putea, spre exemplu, sa ii asortezi la o rochie simpla neagra. La fel si botinele cu paiete, combina-le cu blugi skinny negri si un pulover cu decolteu pe umeri. Iar ghetelor poti sa le aduci o pereche de blugi mom fit.

Pantofi stiletto cu aplicatii metalice Botine cu paiete Ghete cu aplicatii

Daca te simti pregatita sa fii in centrul atentiei, fa acum primul pas! Hainele cu siguranta le ai in dulap, ti-am zis: less is more, mai ai nevoie doar de perechea de incaltaminte cu aplicatii care se potriveste stilului tau.

Sursa Foto Front page: Shutterstock/By Tinxi