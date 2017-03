Inspiratia din anii 80 in moda de primavara vara 2017 este una dintre cele mai puternice tendinte. Desigur, 2017 este un an foarte incapator in ceea ce priveste tendintele si stilurile vestimentare care se poarta, dar ce ne-am face fara privirea aruncata catre trecut? Fara minunata patina vintage sau fara elementele retro ce aduc cu ele un parfum ale acelor vremuri? Se pare ca si casele de moda si creatorii de moda sunt nostalgici, pentru ca fiecare sezon aduce cu el influentele trecutului. Desigur, cu alte si alte fatete.

Anii 80 in moda de primavara vara 2017 cunosc multe fatete si au fost reinterpretati de la detaliile de croiala, pana la imprimeuri, accesorii, finisaje. Ba parca si auzi muzica Disco Groovy urland in difuzoare. Pe acorduri de disco, iti povestim si noi astazi despre anii 80 in moda de primavara vara 2017, cu exemple de pe catwalk si desigur, cu multe sugestii chic din magazinele online:

1. Anii 80 in moda de primavara vara 2017 aduc in prim-plan topurile cu vedere la abdomen. Tricouri, camasi, bluze tip bustiera, maiouri, sweatere, pulovere, hanorace – pe scurt orice articol vestimentar de tip top lasa la vedere abdomenul. Altfel spus, avem de tras la spinning, fetelor, daca vrem sa-l purtam in toata splendoarea lui!

Caption: Gasesti inspiratie a la anii 80 in moda de primavara vara 2017 la Tory Burch care a ales oranj din cap pana in picioare si topuri scurte cu fuste maxi, la Alexander Wang, care a mixat camasile cropped cu fustite si hot pants si la Blumarine in tonuri pastelate, prafuite, impruna cu colanti sau leggings.

Top: 82,50 lei; Bluza: 229,90 lei; Tricou: 129 lei

2. Nu exista sa vorbim despre anii 80 in moda de primavara vara 2017, fara sa aducem in prin plan umerii mari. Patrati. Imensi. Supradimensionati. Ascutiti. Cea mai simpla piesa cu umeri mari a la anii ’80 este sacoul sau blazerul. Extra pont: evita aceasta croiala daca ai deja silueta tip mar, cu umerii si saptele lat si talia groasa.

Caption: Celine a imbinat sacoul cu umerii mari intr-un mix oversize, cu pantaloni croiti amplu si accente de imprimeu. Balenciaga a optat pentru contraste cromatice, jachetele din vinilin (alta reminiscenta din anii 80 in moda de primavara vara 2017) cu leggings in tonuri acide. Iar Saint Laurent a ales rochiile cu umeri cazuti, bufanti si cercei luuungi.

Sacou: 349,90 lei; Sacou denim: 299 lei; Rochie: 340 lei

3. Anii 80 in moda de primavara vara 2017 se simt si in texturile glossy sau cu glitter folosite de catre designeri. Lurex, paiete, vinilin si multe alte materiale cu irizatii metalice sau lucioase amintesc de acea decada “zgomotoasa”.

Caption: Kenzo a imbinat pantalonii cu talia inalta cu bustiera stralucitoare cu camasi cu umerii mari. Eighties all the way! Saint Laurent a croit multe rochii cu gandul la anii ’80, fie cu un umar cazut, fie cu decolteul adanc, texturile lucioase sunt prezente si la el. Iar Balenciaga a optat pentru topuri cu umerii mari si maneci bufante in contrast de forma cu colanti si legginfs extrem de mulati.

Jacheta: 139 lei; Rochie: 419,90 lei; Rochie mini: 399 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com