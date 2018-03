De ce să porți paltoane cu mâneci largi tip clopot sau balon?

Well, a fost și încă mai este vremea mânecilor clopot, bufante sau tip balon. S-au purtat și se mai poartă fără probleme bluze, rochii, jachete cu astfel de mâneci. Așa că, dincolo de treaba aceasta cu trendul încă up, mai este și faptul că acum chiar ai ce haină să pui peste astfel de piese fără a le șifona mânecile.

Căci, să fim serioase, nu sunt puține dintre noi care avem bluze sau rochii cu mâneci clopot și care am dat de problema asta: cu ce le purtăm iarna sau în zielel reci? Că nu se cade să renunțăm la a le purta în sezonul de zgribuleală doar pentru că nu avem ce pune peste. Ehe, da, ați ghicit, paltoanele și pardesiurile cu mâneci tip clopot sau balon au răspunsul! ;)

Un alt motiv pentru care merită să purtăm astfel de paltonașe este acela de care vă scriam chiar la înecput: sunt retro, foarte classy și au devenit un fel de icon / emblemă în modă – acel gen de piesă foarte feminină care merită să fie prezent în orice garderobă de femeie, pentru că nu se va demoda și îți va avantaja latura de femeie.

Și tot din același motiv, e bine să alegi un palton cu mâneci evazate sau tip balon, pentru că este exact genul acela de palton elegant pe care te poți baza oricând ai un eveniment de seară iarna sau în zile reci ori pur și simplu când mergi la operă sau la teatru. Recunoaște, de câte ori a trebuit să renunți la anumite piese sau rochii de seară, în anumite ocazii, tocmai pentru că nu se potriveau în croială cu paltoanele tale?

Un palton cu mâneci tip clopot sau balon este atât de classy și fin, e o piesă must have de purtat musai când mergi la un eveniment special iarna. Mai mult de atât, în viziunea noastră, după haina de blană, un palton elegant într-o astfel de croială este prin definiție o haină de gală. ;)

De asemenea, paltonul cu mâneci clopot este atât de elegant și de feminin că impresionează de la prima apariție – nici nu mai contează ce alegi să porți pe sub el! Și ia fă un exercițiu de imaginație: cât de superb ar putea arăta mânecile clopot ale unui astfel de palton cu mănuși elegante din catifea sau dantelă ori satinate, de preferință mănuși lungi? S p e e c h l e s s!

Încearcă să mizezi pe paltoane cu mâneci tip clopot monocrome, simple, fără alte detalii, oricât de minuscule; rămâi la simplitate – este suficient că un asemenea palton se remarcă și atrage atenția printr-un detaliu atât de ostentativ ca mânecile largi, evazate, grandioase.

Nu supraîncărca și mai mult ținuta cu alte amănunte sau cu paltoane în combinații de culori (rămâi cel puțin la nuanțe din aceeași clasă de culori, dacă optezi pentru un palton cu mâneci largi, tip clopot sau balon)! Plus că da, un palton cu mâneci mari tip clopot tinde să devină un clasic în materie de jachete, o piesă must have foarte feminină, care nu se va demoda prea curând.

Sursă main page photo: Polyvore