Pantofi Oxford cu detalii incantatoare pentru zile vesele

Eu una am visat mult timp la ziua in care o sa ies din casa purtand in picioare altceva decat o pereche de tenisi sau de adidasi, sandale cu talpa joasa pe timp de vara.

Pentru ca vine un moment in viata oricui cand simte nevoia unei schimbari si cel mai usor este sa schimbi exteriorul, apoi sa lucrezi la interior. Schimbarile pe care le vrem cu totii sunt legate de stilul vestimentar si de podoaba capilara - culoare sau tunsoare.

Stii cate fete am cunoscut a caror principala dorinta era sa invete sa poarte pantofi stiletto? Multe, toate pe care le-am cunoscut. Nu voiau sa o faca pentru altcineva, sa impresioneze sau sa demonstreze ceva, ci pentru satisfactia lor personala.