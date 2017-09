Ce pantofi sa porti la o intalnire

Cand eram mai mica, matusa mea imi tot spunea: "Lasa ca e mai bine sa nu ai pe nimeni. Stii ce naspa e sa ploua afara, sa ninga si sa fie frig, iar tu sa fii nevoita sa iesi din casa pentru ca asa vrea el?!". Ii dadeam intr-un fel dreptate, oricat de indragostita as fi fost, daca ploua afara, tot nu aveam chef sa merg la intalnire.

Cand am crescut si am avut bani sa platesc un taximetrist ca sa ma duca acolo unde ma astepta el - omul care imi furase inima - am inteles ca nu e atat de greu si urat sa iti dai intalnire pe ploaie. Intre timp incepusem sa imi indrept atentia si catre alte tipuri de incaltaminte, nu doar adidasi, in care ma udam, asa ca nu mai era nici asta o problema.

Iata care sunt in viziunea mea pantofii potriviti pentru intalnirile romantice, in functie de locatie si starea meteo, in special pentru toamna asta.