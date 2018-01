Frenezia tricotajelor croite amplu a inceput acum cativa ani. Abia ce aparuse trendul maxi. Totul era “lalai”, asa cum le place unora sa spuna. Altfel spus, totul era croit amplu, larg. Totul era oversize. Si desi auzeam tot mai des ca nu este o tendinta deloc feminina, nu mi s-a parut nimic mai sexy decat un pulover maxi cu jeans boyfriend sau cu blugi drepti si stiletto!

In fine, timpul a trecut si cu fiecare sezon au aparut si mai multi adepti ai trendului maxi. Cardiganele maxi, hanoracele oversize, pantalonii palazzo, rochiile maxi, fluide si sa nu uitam de tricotaje.

Au aparut din ce in ce mai multe tricotaje oversize, din ce in ce mai multe pulovere maxi. Nu ar fi o problema, daca eu nu as vrea sa mi le cumpar pe toate. Iar la capitolul tendinte pentru toamna-iarna 2018-2019, sau, mai bine, pentru primavara asta, situatia s-a „inrautatit” serios!

Si asta pentru ca se poarta modelele de pulovere oversize din mohair. Pe care, este putin spus ca le ador. Asadar, daca si tu te afli in aceeasi categorie cu mine, citeste mai jos cum porti puloverele XXL ca sa fii la moda!