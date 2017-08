Rochia nude: 3 posibilitati de purtare

Visez la o rochie nude de cand le-am vazut pe Jennifer Lopez, Rihanna si Kim Kardashian facandu-si aparitia in outfit-uri care aproape ca le lasau dezbracate. Bineinteles, nu ar avea acelasi efect si asupra mea, formele lor sunt formele lor, iar eu sunt eu, dar tot cred cu tarie ca o rochie nude vine bine pe oricine si eleganta in care te imbraca este aceeasi.

Rochia nude este, asa cum ziceam, o piesa vestimentara must have pentru orice sezon, cu atat mai mult toamna, tonurile nude fiind in tendinte in acest sezon. Asa ca m-am gandit sa vin cu trei sugestii de rochii nude si trei posibilitati de purtare, in functie de ocazie.