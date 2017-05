Nu spun ca este usor sa treci de la postura de fata cuminte si simpla la femeia increzatoare si admirata de toata lumea, dar cu pasi mici o sa ajungi acolo unde iti doresti. Si nici nu spun ca schimbarea asta trebuie sa vina toata la pachet, tot acesti pasi mici (inlocuirea pantofilor sport cu cei eleganti, schimbarea coafurii, introducerea rujului rosu in ritualul de infrumusetare, s.a.m.d) trebuie urmati pana sa ajungi sa te simti binele in pielea ta.

Cu siguranta se numara printre cele care imi citesc materialele doamne si domnisoare care nu ma inteleg cand spun ca imi este greu sa renunt la perechile de blugi chiar si la 35 de grade celsius. Credeti-ma, nici eu nu ma inteleg. E o lupta continua, dar incep sa castig teritoriu.

Pe cat de multe invitatii la evenimente am refuzat, pe atat de mult imi si plac. Vreau, nu vreau, acolo imi este impusa o tinuta eleganta si trebuie sa o respect daca nu vreau sa fug mancand pamantul.

Chiar daca o voce interioara ma indeamna sa imbrac tot o pereche clasica de blugi skinny, sunt atenta ca macar incaltamintea sa nu fie tenisi sau adidasi. Asa ca mi-am achizitionat de-a lungul anilor cateva perechi de sandale pentru ocazii. Am sandale tip platforme, am sandale cu toc subtire, am sandale cu toc gros si am sandale cu toc metalice.

Sandale metalice cu toc subtire Sandale metalice cu toc gros