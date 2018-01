Alege rochii ce atrag atentia in partea de sus pentru silueta-para

Intrucat in general cand vorbim de femei cu solduri mari, vorbim de o talie subtire si de umeri mici, este recomandat sa atragi atentia in partea de sus a corpului. Alege rochii cu volane sau drapaje ori pliseuri in partea superioara, pentru a echilibra soldurile ample.

O tinuta modelatoare de seara nu trebuie sa fie mulata, ea poate pur si simplu sa pacaleasca privirea. Acest gen de rochie este perfecta, dupa parerea mea. Si atat de feminina!

Rochii ce atrag atentia in partea de sus