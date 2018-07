Rochii vaporoase fără bretele pentru vara aceasta

Este, cu siguranță, vara rochiilor! Este vara feminității și a senzualității. Toate amestecate cu confortul și lejeritatea unei ținute ușoare, răcoroase. Cum am dedus asta? Este vara în care designerii au creat atâtea rochii, încât ai putea lejer să petreci fiecare zi într-una! Și pentru că despre rochii vaporoase de vară am tot discutat, fie ele cu imprimeu, maxi sau scurte, astăzi îmi întorc energia către un alt item chic. Astăzi am căutat cele mai frumoase rochii vaporoase fără bretele, numai bune pentru zilele caniculare în oraș, pentru petreceri sau pentru zilele de concediu.