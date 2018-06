Și, uneori, mă mai dau copilă și prin alegerile vestimentare. Nu des, dar nici rar. Aceasta sunt eu, dar noi, femeile, pe cât suntem de frumoase, pe atât suntem de diferite. Pentru mine și pentru doamnele și domnișoarele ludice din fire, am ales câteva rochițe cu imprimeu copilăresc care să ne facă zilele de vară mai frumoase!

Și am mai avut un motiv să scriu și să caut rochițe copilărești pentru vacanța de vară. Faptul că aceste rochițe colorate cu imprimeu copilăresc sunt piese-cheie în tendințele sezonului. Da, da, pe cât de serioși s-au dat designerii, n-au rezistat fără rochițe de vară cu buline! Da, da, pe cât de rafinați și ladylike s-au dat creatorii de modă, nu s-au putut abține să nu propună, drept condiment vizual, rochițe cu imprimeu cu cireșe sau rochițe de vară cu steluțe.

Pe cât de serioase, prețioase și bogate au fost trendurile sezonului acestuia cald, pe atât de creativă pensula ce a trasat imprimeurile simpatice ale verii. Și nu sunt darnică deloc! Bunăoară, se poartă și rochițe cu dungi colorate tip curcubeu! Este ceva mai copilăresc, mai cu chef de joacă, decât un curcubeu?

Se pare că nici designerii nu au crezut că femeia actuală, deși puternică, independentă, deși elegantă și feminină, deși rafinată și autosuficientă, deși asumată și matură, deși axată pe confort și frumusețe, poatre renunța la joacă! Și de ce am face-o, fetelor? Până la urmă, viața, deși serioasă, deși cu o finalitate nu tocmai ludică, este un joc și o joacă. Și mereu căutăm clipe sau fapte, acțiuni sau hobby-uri, persoane sau locuri care să ne-o înveselească.

Și cum bine zice americanul ”Fake it, till you make it!” (Prefă-te până crezi!), de ce nu am începe joaca de-a fericirea și cu un ruj roșu? Să fim prea frivole? Și ce dacă! De ce nu am începe joaca de-a zâmbetul pe buze cu sandale colorate? Să fim prea ”în evidență”, prea curajoase? Și dacă n-am fi noi, femeile, cine ar mai fi? De ce nu am începe joaca de-a femeia adultă, frumoasă, atrăgătoare cu rochițe cu imprimeu copilăresc? Am fi prea copilăroase? Ei, aș! Am fi noi, iar noi suntem atâtea lucruri!

Și pentru noi toate, am ales câteva rochițe copilărești pentru vacanța de vară. Rochițe colorate cu imprimeu copilăresc de asortat la înghețata cu lămâie sau la șerbetul cu mentă! Astăzi, o să plouă cu rochițe de vară cu buline, rochițe cu imprimeu cu cireșe, rochițe de vară cu steluțe, rochițe cu dungi colorate tip curcubeu și câte și mai câte! Toate cu exemple numai bune de luat acasă! Luați-vă umbrelă sau mai bine un curcubeu!