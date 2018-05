Văd că se poartă șamponul nuanțator la plic… Cred că e datorită faptului c e practic și mai ușor de folosit. Plus că nici la buget nu afectează – astfel de plicuri sunt chiar foarte convenabile. Tot așa am descoperit și plicurile de șampon colorant profesional Verona Laboratories Ryana, care, deși au „eticheta” de profesional, sunt disponibile la un preț foarte bun, de vreo 8 lei (verifică aici cât costă în prezent).

Acest șampon este îmbogățit cu proteine și Aloe Vera pentru a lăsa părului un aspect extrem de sănătos și de mătăsos. Colorarea pe care o oferă este una intensă, destul de rezistentă, care durează 4-6 săptămâni.

Se aplică peste părul spălat și umed, se masează până se obține o spumă, se lasă să acționeze 20-30 de minute și se clătește bine până când apa devine limpede.

